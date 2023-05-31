«Безумное солнышко»: лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о роли певицы Наташи Королевой в сериале «Евгенич»

Многим людям стоило бы поучиться у певицы Наташи Королевой быть «безумным солнышком». Такое пожелание в беседе с ФАН озвучил музыкант, солист и лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
По его словам, ему трудно поверить, что всенародно любимая артистка сегодня празднует свой юбилей.
«Никогда бы не подумал, что ей 50. Очень за нее счастлив. Поздравляю! Целую! Люблю!» — сказал лидер группы «Руки Вверх!»
Сергей Жуков также поделился впечатлениями от совместной работы с Наташей Королевой.
«Мы, конечно же, знакомы, не так близко, как хотелось бы или могло бы быть. В последний раз Наташа принимала участие в съемках у меня в сериале “Евгенич”. Я безумно благодарен ей за то, что она, во-первых, согласилась, а во-вторых, украсила собой наш сериал. В-третьих, она — безумное солнышко, которое появляется и все сразу начинают улыбаться, заряжаясь от нее энергетикой. Это безумно приятная черта. Всем людям хочется порекомендовать перенять это у нее. Это человек с большим чувством юмора, который не боится самоиронии, выглядеть смешно», — сообщил собеседник ФАН.
Кроме того, он рассказал некоторые подробности, связанные с эпизодом, в котором снялась артистка.
«Это веселая, добрая история о том, что в свое время песню “Желтые тюльпаны” для нее написал главный герой сериала, Евгенич. Но перед ее выступлением, постановщики-декораторы принесли ей белые тюльпаны. Она не знала, что делать. Тогда Евгенич поставил букет в воду с растворенным соком. Цветы окрасились в желтый. Наташа сказала: “Евгенич, ты меня выручил!”» — поведал музыкант.
Ранее балерина Анастасия Волочкова через ФАН поздравила Наташу Королеву с юбилеем. По словам собеседницы, эта артистка сумела сохранить в себе тепло и свет.