Южнокорейская разведка раскрыла причины провала запуска ракета-носителя КНДР

Разведка Южной Кореи полагает, что неудачный запуск военного спутника КНДР связан с чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Неудачный запуск также мог быть спровоцирован сокращением времени на все подготовительные мероприятия и необработанностью нового космодрома. В Южной Корее также полагают, что за стартом ракето-носителя наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
«В связи с успехом запуска «Нури» процесс подготовки (к запуску спутника КНДР — Прим. ред.), который обычно занимает 20 дней, был сокращен до нескольких дней, и строительство нового космодрома в Тончханни не было завершено», — сказал депутат правящей партии Ю Сан Бом.
Разведка Южной Кореи также смогла определить вес лидера КНДР Ким Чен Ына. Для этого они применили возможности искусственного интеллекта.