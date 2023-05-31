Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Южнокорейская разведка раскрыла причины провала запуска ракета-носителя КНДР

Политика
Южнокорейская разведка раскрыла причины провала запуска ракета-носителя КНДР

Разведка Южной Кореи полагает, что неудачный запуск военного спутника КНДР связан с чрезмерной сложностью траектории полета ракеты-носителя. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Неудачный запуск также мог быть спровоцирован сокращением времени на все подготовительные мероприятия и необработанностью нового космодрома. В Южной Корее также полагают, что за стартом ракето-носителя наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

«В связи с успехом запуска «Нури» процесс подготовки (к запуску спутника КНДР — Прим. ред.), который обычно занимает 20 дней, был сокращен до нескольких дней, и строительство нового космодрома в Тончханни не было завершено», — сказал депутат правящей партии Ю Сан Бом.

Разведка Южной Кореи также смогла определить вес лидера КНДР Ким Чен Ына. Для этого они применили возможности искусственного интеллекта.
южная корея северная корея ким чен ын военный спутник ракета-носитель Ю Сан Бом
Военкоры ФАН