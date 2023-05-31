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Певец SHAMAN может записать совместный клип с борцом Джеффом Монсоном

Шоу-бизнес
Певец SHAMAN может записать совместный клип с борцом Джеффом Монсоном

Певец SHAMAN может выпустить коллаборацию с борцом Джеффом Монсоном. Об этом заявил представитель артиста Антон Коробков-Землянский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он поделился планами на сотрудничество со спортсменом, который отказался от американского гражданства в пользу паспорта РФ. По мнению Монсона, песня «Я русский» теперь про него, поэтому вместе с музыкантом они могут создать интересный материал.

Как полагает Коробков-Землянский, такой клип нужно снимать в любительском формате. Сам SHAMAN хочет вдумчиво подойти к новой версии песни.

Ранее представитель музыканта ответил на обвинения в пропаганде многомужества в новом клипе. Идею ролика, где исполнитель женится на десятках девушек он объяснил тем, что музыкант высмеял образ современного певца.
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