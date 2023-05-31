Артем Дзюба рассказал, планирует ли идти в политику после завершения карьеры

Экс-игрок «Зенита» и действующий нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оценил вероятность начать политическую карьеру после завершения спортивной. Об этом он рассказал «РБ Спорт».
Футболист заявил, что вряд ли пойдет работать в Государственную думу после окончания спортивной карьеры.
«Мне это не особо интересно», — отметил он.
Форвард добавил, что должность президента Российского футбольного союза ему также неинтересна. Однако, по словам Дзюбы, его будущее будет определенно связано с футболом.
Ранее полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил о желании получить гражданство России, сообщает infox.ru.