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Артем Дзюба рассказал, планирует ли идти в политику после завершения карьеры

Спорт
Артем Дзюба рассказал, планирует ли идти в политику после завершения карьеры

Экс-игрок «Зенита» и действующий нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оценил вероятность начать политическую карьеру после завершения спортивной. Об этом он рассказал «РБ Спорт».

Футболист заявил, что вряд ли пойдет работать в Государственную думу после окончания спортивной карьеры.

«Мне это не особо интересно», — отметил он.

Форвард добавил, что должность президента Российского футбольного союза ему также неинтересна. Однако, по словам Дзюбы, его будущее будет определенно связано с футболом.

Ранее полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил о желании получить гражданство России, сообщает infox.ru.
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