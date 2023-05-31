Экономист Черкашин: подняв тарифы на электричество, власти Украины ударят по интересам больших групп населения

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о решении кабмина повысить тарифы на электричество с 1 июня почти вдвое, отметив, что это необходимо для выживания энергосистемы. По мнению политолога и экономиста Игоря Черкашина, тем самым власти привычно залезают в карман к простым украинцам.
Как сообщил Галущенко, повышение тарифов якобы позволит избежать перебоев с поставками электричества зимой. «Сегодня ситуация, на самом деле, критическая. Он подчеркнул, что на Украине это произойдет вне независимости от масштабов разрушений или обстрелов. Галущенко пояснил — решение властей повысить тарифы направлено на поддержку энергосистемы и подготовку к зиме. И добавил, что сейчас в стране проводятся масштабные работы по восстановлению объектов электроэнергетики, а также сетей ее передачи, что требует больших денежных затрат.
По предварительной информации, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения Украины составит 2,64 гривны за киловатт-час (сейчас – 1,44 гривны) при потреблении 250 киловатт-часов в месяц. И 1,68 гривны за киловатт-час, если потребляется больше энергии. По мнению экспертов рынка, сама цифра нового тарифа не имеет внятного обоснования, и это вызывает острое неприятие в обществе.
Как считает экономист и политолог Игорь Черкашин, в результате основной удар придется на Украине по электрофицированным многоэтажкам, в которых нет горячего водоснабжения и газа для приготовления пищи.
«С одной стороны, повышение тарифов на электричество для населения — давно ожидаемый шаг от правительства Украины. Особенно на фоне той огромной дыры, которая сегодня зияет в украинском бюджете. Но главный вопрос в том, насколько декларируемые властями цели будут реально достигнуты, — указал эксперт. — Сравнивать стоимость киловатт-часа, полученного от бензинового генератора, с той же единицей, полученной от общей энергосистемы, как делают украинские чиновники — это явное передергивание фактов. Ведь стоимость аварийной генерации всегда намного выше ее промышленного производства. С таким же успехом можно сравнивать со стоимостью свечей для аварийного освещения квартир. Тогда можно было бы сделать ставку тарифа еще выше».
По словам Черкашина, сама по себе цифра назначенного тарифа не имеет внятного обоснования, и это вызывает раздражение у простых украинцев.
«Кроме того, нарушение процедуры принятия этого решения ставит его под почти стопроцентный риск отмены при подаче судебного иска. Так уже было с решениями правительства Украины по стоимости газа. Их легко опротестовывали местные газовые компании, и получали от киевских властей компенсации убытков, — напомнил аналитик. — Скорее всего, это решение пока не повлияет на тарифы для промышленных предприятий. А вот бытовая реакция населения, и так измученного военными условиями жизни, наверняка сведется к попыткам показать максимальное потребление за май. Многие жители крупных городов Украины наверняка попробуют «надышаться» перед нырком в новые тарифы».
Также Черкашин отметил — основной удар от повышения тарифов придется по электрофицированным многоэтажкам в крупных украинских городах, в которых нет горячего водоснабжения, а также газа для приготовления пищи.
«Большие убытки ждут и жителей частного сектора, которые ранее поверили пропаганде властей и перешли на электроотопление вместо газового. Резко увеличивая тарифы на электричество, украинские власти вообще не учитывают интересы больших групп населения. Кроме того, в стране нет реально действующих долговременных программ лизинга тепловых насосов для населения. Поэтому у многих украинцев не останется другого выбора, как вновь опустошать свои карманы», —заключил эксперт.
Напомним, ранее глава Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики Константин Ущаповский заявил, что власти Украины допускают повышение тарифов на электроэнергию в два раза, поскольку в стране «необходим ремонт энергетической инфраструктуры и требуется подготовка в отопительному сезону». По его словам, нужды государства в этой сфере составляют примерно 45-46 миллиардов гривен (около 20 миллиардов рублей).