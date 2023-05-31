Экономист Черкашин: подняв тарифы на электричество, власти Украины ударят по интересам больших групп населения

Как сообщил Галущенко, повышение тарифов якобы позволит избежать перебоев с поставками электричества зимой. «Сегодня ситуация, на самом деле, критическая. Он подчеркнул, что на Украине это произойдет вне независимости от масштабов разрушений или обстрелов. Галущенко пояснил — решение властей повысить тарифы направлено на поддержку энергосистемы и подготовку к зиме. И добавил, что сейчас в стране проводятся масштабные работы по восстановлению объектов электроэнергетики, а также сетей ее передачи, что требует больших денежных затрат.