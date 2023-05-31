Репортаж ФАН: дочь погибшего «вагнеровца» из Тувы получила награды своего отца

Отыскать девушку удалось лишь при помощи тщательного расследования.
Родственники героически погибшего на фронте штурмовика ЧВК «Вагнер» из Тувы получили его награды и компенсацию. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил село Хемчик, где живут дочь и жена бойца.
Судьба тувинца по имени Чолдуг Тюлюш с самого начала складывалась тяжело: у него не было ни богатых родственников, ни стабильной работы. В конце концов он покатился по наклонной и оказался в исправительном учреждении.
Когда тувинец находился в колонии, туда прибыли представители ЧВК «Вагнер», и 38-летний Чолдуг решил отправиться в зону СВО. К тому времени он отбыл уже три из четырех лет наказания, что является важным моментом: на фронт мужчина захотел поехать не ради помилования, а по долгу совести.
При этом в анкете, заполняемой при поступлении на работу в «оркестр», из-за малограмотности он не смог указать родственников, которые получили бы компенсацию в случае его гибели или ранения.
Во время своего последнего боя в Артемовске Чолдуг сумел незаметно подойти к позициям противника и уничтожить четырех бойцов ВСУ, однако сам получил тяжелое ранение. Мужчина был направлен в госпиталь, но спасти его не удалось.
«Пару месяцев назад я лежал в госпитале. В палате находился тяжелораненый боец, тувинец. Разговорились с ним, и он ко мне обратился: "Братец, я на гражданке вел разгульный образ жизни, общение с дочерью потерял. Когда попал сюда, не указал ее в завещании". И он попросил меня взять это дело на контроль, чтобы его дочери Чаялге помогли всем возможным», — делится воспоминанием о Чолдуге его сосед по палате.
Так как «оркестр» своих не бросает, руководство ЧВК «Вагнер» провело расследование, нашло дочь бойца и передало ей заслуженные отцом награды: медаль «За отвагу», черный крест «Проект» и другие почетные знаки.
Чаялга живет в селе Хемчик вместе со своей матерью. Вспоминая отца, девушка рассказывает, что любила его, несмотря ни на что.
Мать Челги, в свою очередь, надеется, что ее дочь получит образование, вырвется из бедности, станет хорошим врачом и будет помогать людям.
Подразделения ЧВК «Вагнер» в Донбассе работали на самых сложных участках фронта и добились там больших успехов. Последней крупной победой для них стало освобождение Артемовска (Бахмута), который украинская армия удерживала на протяжении 224 дней. Тем не менее штурмовики выполнили возложенную на них задачу и теперь передают подготовленные позиции армии, отходя в тыл для перегруппировки.