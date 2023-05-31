Репортаж ФАН: дочь погибшего «вагнеровца» из Тувы получила награды своего отца

Когда тувинец находился в колонии, туда прибыли представители ЧВК «Вагнер», и 38-летний Чолдуг решил отправиться в зону СВО. К тому времени он отбыл уже три из четырех лет наказания, что является важным моментом: на фронт мужчина захотел поехать не ради помилования, а по долгу совести.