Рубль испытывает влияние геополитики: биржевые аналитики объяснили происходящее с курсом валюты РФ

По мнению специалиста, все это очень серьезно нервирует участников рынка, и вот эта геополитическая напряженность сохранится в ближайшие дни и может нарастать, что будет негативно сказываться на российской валюте. Но в целом, пока рубль остается в диапазоне от 75 до 82 по отношению к доллару.