Рубль испытывает влияние геополитики: биржевые аналитики объяснили происходящее с курсом валюты РФ

О колебаниях курса валют ФАН узнал в экспертном отделе ФБА «Экономика сегодня». Специалисты по рынкам объяснили некоторую волатильность рубля и предсказали, сколько она будет оказывать влияние на результаты торгов.
Рубль по итогам вчерашнего дня закрылся снижением, а доллар подрос на 0,4% — с отметки 80,80 рубля до отметки 81,15. Сейчас также в районе цены закрытия валюты РФ и США торгуются.
«Основное, что сейчас оказывает давление на рубль: закончился налоговый период, и такого “навеса” валюты для продажи уже нет, может быть лишь некоторое количество сделок по конвертации валюты для уплаты дивидендов. Но основным негативным фактором для рубля сейчас является геополитика. Во-первых, ожидается, что сегодня США могут озвучить новые санкции в отношении России, а во-вторых, американский сенатор Грэм, который не так давно посетил Украину, утверждает, что в ближайшие дни ожидается контрнаступление ВСУ. Конечно, сыграли свою роль и вчерашние террористические акты ВСУ — запущенные в сторону Москвы и Московской области дроны», — объяснил происходящее собеседник ФАН.
По мнению специалиста, все это очень серьезно нервирует участников рынка, и вот эта геополитическая напряженность сохранится в ближайшие дни и может нарастать, что будет негативно сказываться на российской валюте. Но в целом, пока рубль остается в диапазоне от 75 до 82 по отношению к доллару.
По отношению к юаню рубль также вчера несколько ослаб — до отметки 11,43, но сегодня немножко восстановился и торгуется на уровне 11,38. Здесь также актуальным диапазоном остаётся коридор от 11 до 11,5 рубля за юань, подытожил сотрудник экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня».
Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Колунов рассказал, что в БРИКС намерены обсудить общую единицу расчетов, что потенциально может привести к появлению новой валюты.