Инструктор Нина Маньковская сообщила порядок действий при пропаже ребенка

Как информирует «Радио 1», за весь 2022 год в отряд пришло 9 385 заявок на поиск детей по РФ. С начала текущего года отряд получил уже 3705 заявок на поиск несовершеннолетних. Из них 3362 найдены живыми, 24 ребенка числятся в списках пропавших, а 26 – погибли. Согласно законодательству, в России добровольцы могут участвовать в поисках людей только при наличии заявления в полицию, сообщила эксперт.