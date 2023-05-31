Инструктор Нина Маньковская сообщила порядок действий при пропаже ребенка

Число пропаж людей в природной среде летом значительно возрастает. О том, что делать, если родители начали беспокоиться из-за отсутствия ребенка, рассказала инструктор Школы «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.
Как информирует «Радио 1», за весь 2022 год в отряд пришло 9 385 заявок на поиск детей по РФ. С начала текущего года отряд получил уже 3705 заявок на поиск несовершеннолетних. Из них 3362 найдены живыми, 24 ребенка числятся в списках пропавших, а 26 – погибли. Согласно законодательству, в России добровольцы могут участвовать в поисках людей только при наличии заявления в полицию, сообщила эксперт.
По словам Маньковской, чем раньше подается заявление о пропаже человека, тем больше шансов, что его отыщут живым. Действовать необходимо сразу, нет никакого правила трех суток. Граждане могут подать заявку на поиск пропавшего человека сразу, как только они это обнаружили.
При пропаже человека нужно звонить по телефону 112, посоветовала инструктор. Вас напрямую свяжут с правоохранителями или примут данные, а полицейские перезвонят сами. Заявку на поиск пропавшего человека обязаны зарегистрировать сразу в любом полицейском участке, подчеркнула специалист.