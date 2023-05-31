Володин: вложения США в другие экономики заканчиваются кабалой

Участие США в развитии экономики других стран приводит к их зависимости от Вашингтона, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания.
Политик подчеркнул, что американские власти всегда ведут политику с точки зрения своего превосходства и стараются навязать другим странам свои интересы.
«США свою политику строят с позиции однополярного мироустройства. <...> Поэтому все то, что делают США, вкладывая в экономику других стран, это, фактически, заканчивается кабалой», — отметил спикер.
Россия, в свою очередь, продвигает идею многополярного мира и уважает интересы других государств, добавил Володин. Он выразил надежду, что в мире увидят позицию Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о преимуществе введения децентрализованной финансовой системы для мировой экономики.