Источник назвал предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими в Кабардино-Балкарии

Страшную аварию в Кабардино-Балкарии с высокой долей вероятности спровоцировал водитель автомобиля марки BMW, рассказал источник Федерального агентства новостей.
Сообщается, что водитель иномарки превысил скорость. Как результат, BMW вылетела на встречную полосу, пересекая двойную сплошную разметку. Впоследствии это привело к столкновению с маршруткой.
Оба водителя скончались на месте. Бригады скорой помощи также вывезли 10 пострадавших с места ДТП. Двое из десяти пассажиров маршрутки, получивших травмы, и вовсе оказались несовершеннолетними — 2014 и 2015 годов рождения. Обстоятельства ДТП раскрыл собеседник ФАН.