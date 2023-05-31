Источник назвал предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими в Кабардино-Балкарии

Оба водителя скончались на месте. Бригады скорой помощи также вывезли 10 пострадавших с места ДТП. Двое из десяти пассажиров маршрутки, получивших травмы, и вовсе оказались несовершеннолетними — 2014 и 2015 годов рождения. Обстоятельства ДТП раскрыл собеседник ФАН.