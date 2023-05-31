Вашингтон отправит Киеву новую партию боеприпасов для БПЛА

Вашингтон, 31 мая. Украина получит боеприпасы для беспилотников в рамках очередного пакета военной помощи от США. Об этом со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает агентство Associated Press.
Как стало известно журналистам, на текущей неделе представители военного ведомства Соединенных Штатов объявят о выделении нового пакета вооружений для украинской армии на сумму 300 миллионов долларов. В их число, как ожидается, войдут боеприпасы для БПЛА.
Сообщение об очередных военных поставках Киеву поступило после массированной атаки украинских дронов на Москву, в результате которой повреждения получили три жилых дома. Как сообщили в Минобороны РФ, в налете приняли участие восемь БПЛА, пять из которых были сбиты расчетами ПВО, а три потерпели крушение вследствие воздействия систем РЭБ.
Представитель Министерства обороны США заявил, что удары беспилотников не повлияют на предоставление Киеву военной помощи, включая боеприпасы для дронов. Одновременно с этим Вашингтон заявляет о том, что американское оружие не применяется для атак на территорию Российской Федерации. Тем не менее в ходе недавнего нападения ВСУ на Белгородскую область диверсанты использовали бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro, которые ранее были поставлены на Украину из Соединенных Штатов.
Официальные лица США не предоставили подробностей о боеприпасах для беспилотных летательных аппаратов и не уточнили, какие БПЛА смогут их использовать. За последний год Пентагон передал Украине различные разведывательные и ударные беспилотники, включая по меньшей мере две версии дронов-камикадзе Switchblade.
Также в новейший пакет поставок войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, оборудование для разминирования, противотанковые снаряды, неуправляемые авиационные ракеты Zuni, очки ночного видения и около 30 миллионов патронов к стрелковому оружию. Ожидается, что официальное заявление о поставках будет сделано в среду. Как отметили в Вашингтоне, суммарная стоимость переданного Соединенными Штатами Украине оружия превысила 37,6 миллиарда долларов.