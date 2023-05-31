Вашингтон отправит Киеву новую партию боеприпасов для БПЛА

Представитель Министерства обороны США заявил, что удары беспилотников не повлияют на предоставление Киеву военной помощи, включая боеприпасы для дронов. Одновременно с этим Вашингтон заявляет о том, что американское оружие не применяется для атак на территорию Российской Федерации. Тем не менее в ходе недавнего нападения ВСУ на Белгородскую область диверсанты использовали бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro, которые ранее были поставлены на Украину из Соединенных Штатов.