Российская теннисистка Потапова впервые пробилась в третий круг «Ролан Гарроса» во Франции

Российская теннисистка Анастасия Потапова впервые за свою профессиональную карьеру сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гарросс».
Потапова обыграла египтянку Майар Шериф со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Спортсменки играли чуть больше двух часов.
В следующем раунде россиянка встретится с одной из соотечественниц – Людмилой Самсоновой или Анастасией Павлюченковой, которые играют в матче третьего круга 31 мая.
Ранее россиянка Эрика Андреева не смогла пройти дальше стартового круга французского турнира. Она проиграла американце Эмме Наварро со счетом 2:6, 6:3, 4:6. Об этом сообщил RT.