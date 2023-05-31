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Российская теннисистка Потапова впервые пробилась в третий круг «Ролан Гарроса» во Франции

Спорт
Российская теннисистка Потапова впервые пробилась в третий круг «Ролан Гарроса» во Франции

Российская теннисистка Анастасия Потапова впервые за свою профессиональную карьеру сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гарросс».

Потапова обыграла египтянку Майар Шериф со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Спортсменки играли чуть больше двух часов.

В следующем раунде россиянка встретится с одной из соотечественниц – Людмилой Самсоновой или Анастасией Павлюченковой, которые играют в матче третьего круга 31 мая.

Ранее россиянка Эрика Андреева не смогла пройти дальше стартового круга французского турнира. Она проиграла американце Эмме Наварро со счетом 2:6, 6:3, 4:6. Об этом сообщил RT.
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