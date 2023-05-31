Эксперт Горохов объяснил, чем Грузия привлекательнее Турции для туристов из РФ

Грузия планирует «отбить» российских туристов у Турции. Для этого власти страны уже прибегли к ряду мер, в том числе строительству отелей на побережье Черного моря, работающих по системе All Inclusive. К слову, турецким властям есть, о чем переживать. В беседе с ФАН руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов объяснил, чем Грузия привлекательнее Турции для российских туристов.