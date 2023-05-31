Эксперт Горохов объяснил, чем Грузия привлекательнее Турции для туристов из РФ

Грузия планирует «отбить» российских туристов у Турции. Для этого власти страны уже прибегли к ряду мер, в том числе строительству отелей на побережье Черного моря, работающих по системе All Inclusive. К слову, турецким властям есть, о чем переживать. В беседе с ФАН руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов объяснил, чем Грузия привлекательнее Турции для российских туристов.
Эксперт обратил внимание на то, что с недавнего времени стоимость отдыха в Турции зависит от курса евро, а не доллара или лир. Поэтому турецкие каникулы значительно поднялись в цене.
«Турция стала достаточно дорогой страной, они перешли на евро, все цены в евро, все существенно поднялось. Поэтому с точки зрения конкуренции, Грузия выигрывает», — отметил Александр Горохов.
Кроме того, по словам собеседника ФАН, туризм в Грузии — вполне развитая сфера, что дает ей возможность составлять здоровую конкуренцию, в том числе, и Турции.
«С точки зрения продукта? В Грузии тоже популярен туризм. Прежде всего это Батуми. Что касается пляжного, культурного туризма, безусловно. Поэтому, да, как туристическое направление Грузия может составить конкуренцию Турции», — резюмировал специалист.
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