Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что на Украине число приговоров за уклонение от воинской службы будет только расти. Об этом сообщает телеканал «360».
Всего за месяц на Украине было вынесено около сотни приговоров за уклонение от мобилизации. В большинстве случаев обвиняемых отправляют в тюрьму.
«Украинцы не хотят быть мясом. Ведь так их называют полковники и капитаны, которые служат в украинской армии», — подчеркнул Михайлов.
Эксперт полагает, что украинцы начинают осознавать, что им нужно прятаться и оказывать сопротивление тем, кто вручает на улицах повестки. По его словам, недавно были случаи, когда мужчин отлавливали во время отдыха на природе.
Михайлов считает, что на Украине отсутствует защита прав мужского населения. В угоду западным кураторам киевский режим намерен выкосить всех мужчин, заключил он.
Ранее военный эксперт Сергей Саблин рассказал, почему жители западной Украины не хотят идти на фронт.