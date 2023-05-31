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Реставрация исторического здания Благородного собрания завершена в Перми

Общество
Реставрация исторического здания Благородного собрания завершена в Перми

В Перми завершились работы по реставрации историко-архитектурного памятника — здания Благородного собрания на улице Сибирской. Теперь оно приспособлено для нового использования в качестве многофункционального пространства.

Мастера отреставрировали фасад, входные группы и кровлю. Кроме того, были выполнены работы по гидроизоляции фундамента, сообщает сетевое издание «Ветта». В настоящее время Корпорация развития Пермского края (КРПК) готовит документы для передачи объекта заказчику.

Историческое здание находится в центре краевой столицы и является единственным памятником русского классицизма в Перми, сохранившемся практически в первозданном виде. Предполагается, что в будущем здание будет использоваться в качестве многофункционального общественного пространства. Контракт на проведение работ был заключен между КРПК и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края в 2022 году.
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