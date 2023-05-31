Реставрация исторического здания Благородного собрания завершена в Перми

Историческое здание находится в центре краевой столицы и является единственным памятником русского классицизма в Перми, сохранившемся практически в первозданном виде. Предполагается, что в будущем здание будет использоваться в качестве многофункционального общественного пространства. Контракт на проведение работ был заключен между КРПК и Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края в 2022 году.