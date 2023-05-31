Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спикер Госдумы Володин представит Россию на инаугурации Эрдогана

Политика
Спикер Госдумы Володин представит Россию на инаугурации Эрдогана

Представлять Россию на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Точной даты церемонии на данный момент не раскрывается. Планируется, что ее сообщат сразу после того, как ЦИК огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов в Турции.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах провести встречу между Владимиром Путиным и Эрдоганом. Он отметил, что данное мероприятие может состояться в обозримой перспективе.
инаугурация турция реджеп тайип эрдоган вячеслав володин Юрий Ушаков
Военкоры ФАН