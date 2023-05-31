Певица Зайцева объяснила, почему испытывала дискомфорт на съемках шоу «Маска»

Отечественная исполнительница, экс-солистка группы «#2Маши» Мария Зайцева объяснила, из-за чего испытывала дискомфорт на съемках популярного шоу «Маска». Об этом она сообщила в интервью телеведущей Юлии Меньшовой для YouTube-канала.
Зайцева пожаловалась на невыносимую жару. По ее словам, из-за этого участникам даже предоставляли маленькие вентиляторы, чтобы звезды могли охладиться. Съемки проходили в строжайшей секретности, а знаменитости почти все время находились в своих огромных костюмах.
Зайцева отметила, что жюри на самом деле не знают, что за артист скрывается за маской.
«Нас с участниками, я помню, специально разводили по коридорам, чтобы никто случайно ничего не сказал своим голосом. Более того, даже наших администраторов тоже просили маскироваться», — раскрыла детали певица.
Ранее Виктория Дайнеко разочаровалась в шоу «Маска» после участия в нем из-за отношения создателей проекта к участникам.