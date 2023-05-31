Певица Зайцева объяснила, почему испытывала дискомфорт на съемках шоу «Маска»

Зайцева пожаловалась на невыносимую жару. По ее словам, из-за этого участникам даже предоставляли маленькие вентиляторы, чтобы звезды могли охладиться. Съемки проходили в строжайшей секретности, а знаменитости почти все время находились в своих огромных костюмах.