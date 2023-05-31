Прокурор Новосибирской области оценил влияние мигрантов на уровень преступности

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман опроверг стереотип о повышении уровня преступности из-за притока мигрантов.
По данным Бучмана, степень негативного влияния мигрантов на криминальную обстановку в регионе сильно преувеличена. Так, из около 15 тысяч преступлений, зафиксированных в Новосибирской области в 2023 году, лишь в 276 случаях были совершены мигрантами. Это менее 2%, и из года в год данный показатель стабилен, сообщает sib.fm.
Тем не менее, проблему драк между мигрантами следует решать более эффективно. Уже утверждена дорожная карта по декриминализации Хилокского рынка. Прокуратура внесла два представления его владельцам о недостаточности предпринимаемых мер. Продолжается профилактическая работа по пресечению подобных нарушений общественного порядка.