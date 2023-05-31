Прокурор Новосибирской области оценил влияние мигрантов на уровень преступности

По данным Бучмана, степень негативного влияния мигрантов на криминальную обстановку в регионе сильно преувеличена. Так, из около 15 тысяч преступлений, зафиксированных в Новосибирской области в 2023 году, лишь в 276 случаях были совершены мигрантами. Это менее 2%, и из года в год данный показатель стабилен, сообщает sib.fm.