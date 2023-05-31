Каждый третий водитель в Петербурге тратит до десяти тысяч рублей на оплату штрафов

Каждый третий водитель в Северной столице ежегодно тратит около десяти тысяч рублей на оплату штрафов. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты социологических опросов.
Исследование провели специалисты компании «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». При этом более 50% респондентов заявили, что у них подобные расходы не превышают 2000 рублей.
Еще 6% автомобилистов платят за нарушения на дороге — от 10 до 20 тысяч рублей. Большинство петербуржцев указали на необходимость смягчить наказания за тонирование стекол и парковку в непредназначенных для этого местах.
Однако несоблюдение ряда других правил, по их мнению, требует ужесточения санкций. В частности, речь идет о проезде на красный сигнал светофора и движении по обочине.
Тем не менее в публикации указано, что в первом квартале 2023 года в Москве и Северной столице снизилась частота аварий. Показатель уменьшился на 20% и 26% соответственно.
«Мы видим по нашему портфелю рост числа аккуратных водителей, с более внимательным поведением за рулем», — прокомментировал вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.
Меж тем стало известно о повышении спроса на страхование жилья в Тюменской области. Причиной послужили крупные природные пожары, которые бушевали на территории региона в начале мая.