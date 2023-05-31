Стали известны подробности пугающей аварии с участием BMW и маршрутки в Кабардино-Балкарии

Бригады скорой помощи вывезли 10 пострадавших с места ДТП, которое произошло в Кабардино-Балкарии. Страшная авария унесла жизни двух человек, рассказал источник ФАН.
Раскрыты и обстоятельства ЧП. Автомобиль марки BMW выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую «Газель». Оба водителя скончались на месте. ДТП произошло на федеральной трассе A-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус», рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
Двое из десяти пассажиров маршрутки, получивших травмы, и вовсе оказались несовершеннолетними — 2014 и 2015 годов рождения. Дети пострадали не сильно: одного из них хотят отпустить на амбулаторное лечение. Маленькому пациенту осталось дождаться кого-либо из взрослых родственников, так как его родители госпитализированы.
На месте аварии работают сотрудники МЧС и следователи. Дорога открыта в обоих направлениях.