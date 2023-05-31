Стали известны подробности пугающей аварии с участием BMW и маршрутки в Кабардино-Балкарии

Двое из десяти пассажиров маршрутки, получивших травмы, и вовсе оказались несовершеннолетними — 2014 и 2015 годов рождения. Дети пострадали не сильно: одного из них хотят отпустить на амбулаторное лечение. Маленькому пациенту осталось дождаться кого-либо из взрослых родственников, так как его родители госпитализированы.