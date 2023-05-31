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В Кремле пока не планируют контактов Путина и Вучича

Политика
В Кремле пока не планируют контактов Путина и Вучича

Контакты президента России Владимира Путина с сербским лидером Александром Вучичем пока не планируются, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Страны находятся в постоянном диалоге по дипломатическим каналам, подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

«На высшем уровне нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идет постоянное общение», — ответил Песков на вопрос о контактах Вучича с Путиным по вопросу обострения конфликта в Сербии.

Отметим, что 29 мая косовские сербы устроили митинг возле албанской администрации с требованием отстранить поставленных властями глав регионов. Позже начались столкновения протестующих с полицией.

Ранее издание «Ридус» со ссылкой на заявление президента Сербии сообщало, что девять стран отозвали свое признание независимости Косово.
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