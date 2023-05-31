«Рассчитываем, что будет выполнено»: Пригожин о соцвыплатах для бойцов ЧВК «Вагнер» из Ленобласти

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты для «музыкантов» — участников спецоперации.
Инициатива Дрозденко предусматривает финансовую помощь бойцам ЧВК «Вагнер» в случае ранения или гибели в ходе СВО. Пригожин сообщил, что провел телефонный разговор с губернатором по этому вопросу.
«Действительно, он советовался, как лучше сделать эти выплаты и дал контакты лиц, которое запросили с нас списки жителей Ленинградской области», – процитировала создателя «оркестра» его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер»добавил, что этот вопрос пока прорабатывается. При этом пока никаких проблем не было.
«Рассчитываем, что, да, действительно, все, что обещано, будет выполнено», – подчеркнул он.
Ранее Евгений Пригожин подтвердил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила награды за взятие Артемовска. Однако он отказался разглашать информацию о количестве наград.