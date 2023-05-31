В Мозамбике заявили, что не находятся под влиянием Украины

Согласие на открытие посольства Украины в Мозамбике не означает, что страна находится под влияние Киева. Об этом заявил мозамбикский министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита.
Он подчеркнул, что у страны есть свои убеждения, и власти знают каким образом их защищать. В связи с этим Мозамбик уверен, что открытие посольства Украины в стране не должно создать каких-либо проблем.
«Подтверждением тому мы видим визит господина министра иностранных дел РФ в Мозамбик. Если следовать логике инструкции, мы должны были сказать: «Ваш визит невозможен», — заявил Мешкита.
Глава МИД России Сергей Лавров во время своего визита в Мозамбик сообщил, что РФ продолжает поставки гуманитарной помощи в страну — они идут через Всемирную продовольственную программу.