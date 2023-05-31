Золото поддерживает потолок госдолга: специалисты по фондовым рынкам отметили рост цен и факторы влияния

Сегодня в центре внимания будут, во-первых, данные по числу открытых вакансий в Америке, а также все ждут итогов голосования по потолку госдолга США в Конгрессе, напомнил аналитик. И главные цифры на этой неделе будут в пятницу — это данные по рынку труда США, подытожил собеседник ФАН.