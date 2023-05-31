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Золото поддерживает потолок госдолга: специалисты по фондовым рынкам отметили рост цен и факторы влияния

Экономика
Золото поддерживает потолок госдолга: специалисты по фондовым рынкам отметили рост цен и факторы влияния

Что происходит с биржевыми ценами на золото, ФАН узнал в экспертном отделе ФБА «Экономика сегодня». Аналитики перечислили факторы поддержки и спрогнозировали, что может способствовать падению стоимости драгметалла.

Золото по итогам вчерашнего дня закрылось небольшим ростом на 0,9% процента, поднявшись с отметки 1943 к отметке 1958 доллара за тройскую унцию. Сейчас торгуется примерно на ценах закрытия, рассказал биржевой аналитик.

«Поддержку золоту оказали проблемы с возможным принятием увеличения потолка госдолга США. Рынки нервничают, естественно, и золото здесь пользуется спросом как главный защитный актив. На этом фоне доходности десятилетних американских гособлигаций снизились до уровня 3,66%. И также несколько снизился долларовый индекс DXY: он опустился ниже отметки в 104 пункта», — рассказал сотрудник отдела.

Также эксперт «Экономики сегодня» напомнил, что вчера выходили данные по индексу доверия потребителя от The Conference Board: он составил 102,3 пункта, хотя ожидалось 99 пунктов.

«А еще выходил индекс стоимости жилья — он показал снижение на 1,1% в годовом выражении по итогам марта, хотя ожидалось снижение на 1,6%. И все это говорит о том, что ценовое давление еще пока не настолько сильно ослабло. Неплохие в целом данные говорят о том, что у ФРС все-таки есть поле для маневра, чтобы далее повышать ставку. А это не очень хорошо для золота», — дополнил он свой рассказ.

Сегодня в центре внимания будут, во-первых, данные по числу открытых вакансий в Америке, а также все ждут итогов голосования по потолку госдолга США в Конгрессе, напомнил аналитик. И главные цифры на этой неделе будут в пятницу — это данные по рынку труда США, подытожил собеседник ФАН.

Ранее Всемирный совет по золоту (WGC) заявил, что все мировые Центральные банки начали активно скупать драгметалл.
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