Участников СВО предложили активнее привлекать во власть в Саратовской облдуме

Парламентарии заслушали отчет о причинах нехватки кадров в органах государственной власти и выступили с предложениями. Так, Калинин предложил принимать на работу в госорганы участников специальной военной операции. Кроме того, поступили инициативы провести день открытых дверей в муниципалитетах и организовывать для служащих семинары.