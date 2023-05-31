Участников СВО предложили активнее привлекать во власть в Саратовской облдуме

Заседание профильного комитета состоялось сегодня в Саратовской областной думе. В ходе заседания депутат Вячеслав Калинин внес предложение более активно привлекать на муниципальную службу и госслужбу участников спецоперации
Как пишет сетевое издание «Репортер64», собрание было посвящено рассмотрению вопроса о кадровом обеспечении госорганов региона и органов местного самоуправления, поскольку данная тема в скором времени будет обсуждаться на депутатских слушаниях.
Парламентарии заслушали отчет о причинах нехватки кадров в органах государственной власти и выступили с предложениями. Так, Калинин предложил принимать на работу в госорганы участников специальной военной операции. Кроме того, поступили инициативы провести день открытых дверей в муниципалитетах и организовывать для служащих семинары.
Более подробное рассмотрение предложений пройдет на заседаниях специально созданной рабочей группы.