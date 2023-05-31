Участник обиравшей пенсионеров банды мошенников задержан в Приморском крае

В Приморье правоохранители задержали курьера, который участвовал в составе мошеннической группы в обмане пенсионеров. Аферисты обманом выманили у пожилых людей почти два миллиона рублей.
Буквально за два дня в отдел полиции Уссурийска обратились трое пенсионеров в возрасте 81, 82 и 85 лет. Их рассказы были очень похожи: звонок от неизвестной женщины, представлявшейся сотрудницей правоохранительных органов, сообщение о ДТП, в которое попали их дети и требование денег на их лечение и на то, чтобы замять дело, сообщает ИА PrimaMedia.
Одна из потерпевших уже после того, как отправила 170 тысяч рублей на счет, продиктованный мошенниками, позвонила дочери и узнала, что ни в какие аварии та не попадала. Тогда женщина обратилась в полицию. Двое других пенсионеров передали курьеру деньги для того, чтобы их дети избежали ответственности за якобы происшедшее по их вине ДТП.
Полицейские сумели вычислить и задержать курьера. Им оказался 27-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Он рассказал на допросе, что откликнулся на объявление в сети Интернет, которое обещало быстрый и легкий заработок. После верификации на его телефон поступали сообщения с адресами, откуда он должен был забирать деньги. Он переводил средства на указанные в смс счета, оставляя себе 7-10% вознаграждения. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности мошенников составила 1 миллион 840 тысяч рублей. Теперь правоохранители ищут организаторов преступной схемы.