Участник обиравшей пенсионеров банды мошенников задержан в Приморском крае

Одна из потерпевших уже после того, как отправила 170 тысяч рублей на счет, продиктованный мошенниками, позвонила дочери и узнала, что ни в какие аварии та не попадала. Тогда женщина обратилась в полицию. Двое других пенсионеров передали курьеру деньги для того, чтобы их дети избежали ответственности за якобы происшедшее по их вине ДТП.