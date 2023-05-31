В Таиланде толстый кот упал с шестого этажа и проломил стекло машины

В Таиланде толстый котик выпал из окна, приземлился на машину и при этом не пострадал. Об этом сообщает издание Thaiger.
В столице 27 мая менеджер одного из жилых комплексов позвонила жильцу Апивату Тойотаке и рассказала, что на его машину упал кот и разбил заднее стекло из-за большого веса. Питомца по кличке Шифу весом почти девять килограмм нашли испуганным в салоне автомобиля.
Хозяин машины заявил, что не злится на кота и его владельца, потому что случившееся было несчастным случаем. Мужчина разместил снимки с места происшествия в соцсети.
Отмечается, что животное лишилось только пары когтей. Вероятно, котик упал с шестого этажа на выступ на третьем, поэтому ему удалось избежать травм. Хозяину Шифу пришлось заплатить штраф в 100 бат (примерно две тысяч рублей) из-за запрета содержать в квартирах ЖК питомцев.
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