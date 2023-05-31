В Таиланде толстый кот упал с шестого этажа и проломил стекло машины

В столице 27 мая менеджер одного из жилых комплексов позвонила жильцу Апивату Тойотаке и рассказала, что на его машину упал кот и разбил заднее стекло из-за большого веса. Питомца по кличке Шифу весом почти девять килограмм нашли испуганным в салоне автомобиля.