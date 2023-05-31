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Пожар ликвидировали в Адмиралтейском районе Петербурга, где полыхал трактор

Происшествия
Пожар ликвидировали в Адмиралтейском районе Петербурга, где полыхал трактор

Трактор загорелся в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Подробностями поделилось управление МЧС России по городу.

Согласно имеющейся информации, пожар произошел в районе дома №15 по улице Глинки. При этом сотрудники экстренных служб начали получать соответствующие сообщения в среду днем около 14:02.

На место незамедлительно прибыли огнеборцы — 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Уже через шесть минут возгорание удалось ликвидировать.

«Сведения о пострадавших не поступали», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось о пожаре в здании отеля Four Seasons Hotel, расположенного в центре Москвы. Очаг находился на кухне одного из ресторанов.
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