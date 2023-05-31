В Ленобласти пенсионерка попала в ДТП из-за нежелания уступать дорогу

Пожилая петербурженка не уступила место на дороге другой участнице движения. Ее поведение стало причиной аварии, в результате которой пострадали пассажиры.
По данным источника ФАН в правоохранительных органах, женщина на автомобиле Škoda Fabia при повороте налево не предоставила преимущество в движении. В результате она столкнулась с Toyota Kamry.
Отмечается, что в ДТП пострадали только пассажиры. Девочка, находясь в машине виновницы, получила ряд травм, среди которых ушиб голенного сустава и компрессионный перелом грудных позвонков. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пожилая женщина внутри ТС получила незначительные увечья.
Ранее в Москве водитель протаранил пять припаркованных авто. Как сообщает РИАМО, он не справился с управлением.