Аналитик Стариков: мошенников, которые хотят «откосить» от армии путем смены пола, нужно лишить такой «лазейки»

Также законопроект исключает внесение изменений в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола. Согласно законопроекту, депутатов обеспокоило, что по приказу Минздрава от 2017 года такая справка может быть выдана при диагнозе «транссексуализм». Ранее о подготовке изменений в законы, запрещающих менять пол в паспорте, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, с 2018 по 2022 год в РФ было зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев смены пола по документам. Позже эти люди вступали в браки, добавил министр.