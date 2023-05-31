Аналитик Стариков: мошенников, которые хотят «откосить» от армии путем смены пола, нужно лишить такой «лазейки»

Накануне в Госдуму внесли законопроект о запрете смены пола, его необходимость депутаты объяснили борьбой за традиционные ценности. Как считает политический аналитик Николай Стариков, в России нельзя допустить создания искривленного представления о нормальных человеческих ценностях.
Вечером 30 мая в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола, его соавторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями. Депутаты предлагают ввести новую статью в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», где будет прописано, что медработникам «запрещается проведение медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола».
Также предлагается прописать исключения из общего запрета. Разрешено будет проведение операций, связанных с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Согласно документу, согласие на такие вмешательства будет выдавать только врачебная комиссия федерального медучреждения. Перечень таких организаций будет утверждаться правительством.
Также законопроект исключает внесение изменений в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола. Согласно законопроекту, депутатов обеспокоило, что по приказу Минздрава от 2017 года такая справка может быть выдана при диагнозе «транссексуализм». Ранее о подготовке изменений в законы, запрещающих менять пол в паспорте, заявил министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, с 2018 по 2022 год в РФ было зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев смены пола по документам. Позже эти люди вступали в браки, добавил министр.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог Николай Стариков, на Западе запущена масштабная кампания по кастрации населения, и Россия должна поставить ей заслон.
«На мой взгляд, мы живем в удивительное время, когда подобные законопроекты вообще надо вносить в Госдуму и принимать. Речь о том, что некоторые граждане начинают получать специальные справки и заявляют о смене пола, не проходя необходимую процедуру кастрации. Все эти красивые слова «переход» и «смена пола», в конечном счете, означают одно — именно кастрацию. То есть, российские мужчины, не кастрируя себя, заявляют о том, что они на самом деле — женщины, и на этом основании не должны призываться в армию. Вот против подобного мошеннического поведения и направлен этот законопроект», — сообщил Стариков.
Кроме того, указал эксперт, в России действительно необходимо сохранять традиционные ценности.
«Нужно отделять зерна от плевел. На Западе запущена масштабная кампания по кастрации населения. Ее цель — снижение численности постоянно растущего народонаселения. А также создание искривленного представления о человеческих ценностях как таковых, — считает аналитик. — Именно поэтому пропаганда смены пола начинается с самого раннего, детсадовского возраста. При этом в странах, где так любят говорить о свободе слова, пропаганда смены пола звучит «из каждого утюга». А вот препятствовать этому, объяснять, что это вредно и смертельно опасно, запрещено даже родителям детей, причем под страхом уголовного наказания».
То есть, продолжил Стариков, пропагандировать кастрацию населения на Западе можно, а нормальные человеческие отношения — нельзя.
«У нас такой пропаганды кастрации, слава Богу, нет. Но в любом обществе есть минимальный процент людей, которые действительно чувствуют себя представителями другого пола, которые по недоразумению попали в чужое тело. Это было всегда, и операции по смене пола делались даже в советский период, они делаются и сейчас. Весь вопрос — в масштабе происходящего. Речь идет о единицах больных людей, и возможность медицинских операций для них всегда была», — напомнил Стариков.
Просто сейчас в России это сложная процедура — нужно пройти несколько комиссий психиатров, получить их заключения, и только после этого возможно медицинское вмешательство, указал политолог.
«А на Западе сейчас такая процедура — нечто вроде покраски волос, без объяснения смысла происходящего. Поэтому тут мы находимся в некоей пограничной области. На мой взгляд, пропаганда смены пола в РФ должна быть строго запрещена, мошенники, которые таким образом находят лазейку, чтобы откосить от армии, должны быть лишены такой возможности. А тем немногим людям, которые действительно нуждаются в смене пола, должен быть предоставлен подобный выбор», — заключил Николай Стариков.
Напомним, ранее психиатр-сексолог Олег Старостин назвал этот законопроект «нелогичным».
«В России до 2025 года действует Международная классификация болезней 10-го пересмотра, согласно которой транссексуализм является диагнозом», — напомнил он.
Законопроект же лишает возможности получить помощь по действующему МКБ-10 — «диагноз есть, а помощи нет», сказал психиатр. Он уверен, что законопроект «крайне негативным образом» отразится на трансперсонах и навредит общественному здравоохранению.