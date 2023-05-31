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Нутрициолог Чернышова советует принимать витамин Д даже летом

Общество
Нутрициолог Чернышова советует принимать витамин Д даже летом

Нутрициолог, терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова объяснила актуальность витамина Д в любой сезон.

По словам Чернышевой, популярное представление о том, что с началом летнего сезона проблема дефицита в организме витамина Д решается автоматически, ошибочно. Дело в том, что с солнечными лучами этот витамин достается человеку в очень небольшом количестве, сообщает Pravda.Ru.

Поэтому стоит выяснить у специалиста текущий уровень витамина Д в организме,особенно если смущают быстрая утомляемость и хроническая слабость. Лечащий врач назначит лечебную дозу. В профилактических целях продолжать прием витамина целесообразно в любой сезон.
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