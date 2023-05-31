Нутрициолог Чернышова советует принимать витамин Д даже летом

По словам Чернышевой, популярное представление о том, что с началом летнего сезона проблема дефицита в организме витамина Д решается автоматически, ошибочно. Дело в том, что с солнечными лучами этот витамин достается человеку в очень небольшом количестве, сообщает Pravda.Ru.