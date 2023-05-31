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Два человека погибли в ДТП с участием маршрутки в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Два человека погибли и двенадцать попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Дорожная авария проихошла на 35 километре трассы А-158. Между поселком Тырныауз и населенным пунктом Бедык столкнулись легковушка BWM и маршрутка «Газель».

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили двое человек. В центральную больницу Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следователи. Дорога открыта в обоих направлениях.

Ранее пять человек попали в больницу в результате аварии с участием маршрутки в Воронеже.
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