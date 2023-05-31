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Генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал поставки ракет ATACMS на Украину

Армия
Генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал поставки ракет ATACMS на Украину

Администрация президента США Джо Байдена передаст Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, предположил экс-главком армии Соединенных Штатов в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он убежден, что Белый дом продолжит использовать «широкий спектр» инструментов для поддержки властей Украины. Американская сторона «круглосуточно работает» над дальнейшими поставками оружия Киеву, утверждает генерал в отставке.

«Администрация Байдена в конце концов предоставит Украине ATACMS», — цитирует Ходжеса радио Sputnik со ссылкой на издание Newsweek.

Известный российский военный аналитик Александр Артамонов ранее намекнул, что ВКС РФ уничтожили крайне опасный военный объект ВСУ в ходе очередного массированного ракетного удара, создав для киевского режима довольно серьезную проблему.
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