Российские ученые предложили применять пальмовые листья в строительстве и автопроизводстве

Ученые МИСиС в совместной работе с коллегами из Таиланда и Индии предложили применять листья кокосовой пальмы в качестве элемента производства экологичных и недорогих материалов, пишет «Газета.Ru».
Сообщается, что новый материал может стать достойной и доступной заменой синтетическим полимерным компонентам. Материя на основе волокон пальмовых листьев может использоваться в производстве текстиля, упаковки, а также в автомобильном производстве и строительстве.
Для устойчивости ученые провели обработку волокон гидроксидом натрия. Это позволило повысить прочность до 50%. Эксперты показали высокий потенциал использования нового композита в создании легких конструкций.
Ранее научные сотрудники Томского политехнического университета выяснили способ, с помощью которого можно будет без вреда для окружающей среды утилизировать углекислый газ.