В Белом доме ожидают начало контрнаступления ВСУ летом

Представитель администрации США в эфире телеканала CNN сообщил, что в Вашингтоне хотят, чтобы у Киева было все необходимое для защиты себя, в то время как она готовится к наступлению летом. Кирби указал, что США намерены продолжать поставки военного оборудования и оборонительных систем в течение лета.