В Белом доме ожидают начало контрнаступления ВСУ летом

Украина собирается перейти в наступление уже этим летом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.
Представитель администрации США в эфире телеканала CNN сообщил, что в Вашингтоне хотят, чтобы у Киева было все необходимое для защиты себя, в то время как она готовится к наступлению летом. Кирби указал, что США намерены продолжать поставки военного оборудования и оборонительных систем в течение лета.
Координатор стратегических коммуникаций в СНБ также ответил на вопрос о том, знают ли в Белом доме конкретные сроки начала контрнаступления. По его словам, военные США находятся в контакте с украинскими коллегами с начала планирования.
Ранее полковник Рустем Клупов рассказал, на каком направлении контрнаступления ВСУ применят западные танки.