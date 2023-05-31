DW: против Кылычдароглу могут возбудить уголовное дело за высказывания в адрес Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу может попасть под суд после снятия депутатской неприкосновенности, сообщает Deutsche Welle✱ (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).
Политик не может войти в состав парламента из-за выставления свое кандидатуры на пост президента страны. Его неприкосновенность будет снята после принятия правительством присяги, сообщили журналисты.
После этого против оппозиционера могут возбудить уголовные дела за заявления о победившем на выборах Реджепе Тайипе Эрдогане, считают авторы статьи. По информации издания, турецкая прокуратура располагает не менее, чем 16 отчетами о высказываниях Кылычдароглу, которые могут быть признаны незаконными.
Ранее издание «Ридус» сообщало о заявлении экс-кандидата о наводнивших страну беженцах. Политик обещал выслать всех мигрантов из страны в случае своей победы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами