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DW: против Кылычдароглу могут возбудить уголовное дело за высказывания в адрес Эрдогана

Политика
DW: против Кылычдароглу могут возбудить уголовное дело за высказывания в адрес Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу может попасть под суд после снятия депутатской неприкосновенности, сообщает Deutsche Welle✱ (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

Политик не может войти в состав парламента из-за выставления свое кандидатуры на пост президента страны. Его неприкосновенность будет снята после принятия правительством присяги, сообщили журналисты.

После этого против оппозиционера могут возбудить уголовные дела за заявления о победившем на выборах Реджепе Тайипе Эрдогане, считают авторы статьи. По информации издания, турецкая прокуратура располагает не менее, чем 16 отчетами о высказываниях Кылычдароглу, которые могут быть признаны незаконными.

Ранее издание «Ридус» сообщало о заявлении экс-кандидата о наводнивших страну беженцах. Политик обещал выслать всех мигрантов из страны в случае своей победы.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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