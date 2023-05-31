DW: против Кылычдароглу могут возбудить уголовное дело за высказывания в адрес Эрдогана

После этого против оппозиционера могут возбудить уголовные дела за заявления о победившем на выборах Реджепе Тайипе Эрдогане, считают авторы статьи. По информации издания, турецкая прокуратура располагает не менее, чем 16 отчетами о высказываниях Кылычдароглу, которые могут быть признаны незаконными.