Африканский союз представил дорожную карту по урегулированию суданского кризиса

Аддис-Абеба, 31 мая. Африканский союз (АС) представил дорожную карту, направленную на урегулирование суданского конфликта, пишут арабские СМИ.
Международная межправительственная организация обнародовала комплекс мер, которые необходимо принять для разрешения кризиса в Хартуме. Документ включает в себя шесть пунктов, в том числе расширенный механизм, который позволит обеспечить координацию всех региональных и иностранных усилий по прекращению вооруженного столкновения.
«Дорожная карта состоит из таких условий, как: немедленное, постоянное и всеобъемлющее завершение боевых действий; эффективное гуманитарное реагирование на последствия конфликта; защита мирного населения и инфраструктуры при полном соблюдении норм международного права; признание ключевой роли, которую играют соседние страны, пострадавшие от конфликта; завершение переходного политического процесса с участием всех суданских сторон; формирование демократического гражданского правительства в стране», — сказано в заявлении АС.
Ранее Африканский союз выразил свое неприятие всех форм внешнего вмешательства в дела восточноафриканского государства.