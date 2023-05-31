Африканский союз представил дорожную карту по урегулированию суданского кризиса

Международная межправительственная организация обнародовала комплекс мер, которые необходимо принять для разрешения кризиса в Хартуме. Документ включает в себя шесть пунктов, в том числе расширенный механизм, который позволит обеспечить координацию всех региональных и иностранных усилий по прекращению вооруженного столкновения.