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Макрон: Запад должен предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Политика
Макрон: Запад должен предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Страны Запада должны предоставить Украине «ощутимые и надежные» гарантии безопасности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава французского государства подчеркнул, что Запад массово вооружает Украину. При этом Киев не включают ни в один стратегический диалог.

«Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог. Мы должны предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности», — сказал Макрон.

Ранее The New York Times сообщило о возможном сценарии вступления Украины в НАТО. По мнению авторов, Киев может присоединиться к Альянсу по сценарию Германии, когда страна была разделена на ГДР и ФРГ.
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