Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Автомобильный завод во Владивостоке будет собирать китайские машины

Экономика
Автомобильный завод во Владивостоке будет собирать китайские машины

Автомобильный завод во Владивостоке простаивал с 2022 года после ухода с российского рынка японского концерна Mazda. Однако вскоре он возобновит работу, но уже с китайскими партнерами. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Заместитель председателя краевого правительства ранее рассказал, что на предприятии будут собирать два автомобиля китайских брендов. Запуск производства должен произойти в конце августа или начале сентября этого года во время Восточного экономического форума, передает ИА PrimaMedia.

Проектная мощность завода составляет 100 тысяч автомобилей в год. Предполагается, что сборка китайских машин будет производиться методом отверточной сборки, как это было с автомобилями Mazda.
Владивосток mazda завод автомобиль китай
Военкоры ФАН