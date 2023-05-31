Автомобильный завод во Владивостоке будет собирать китайские машины

Автомобильный завод во Владивостоке простаивал с 2022 года после ухода с российского рынка японского концерна Mazda. Однако вскоре он возобновит работу, но уже с китайскими партнерами. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Заместитель председателя краевого правительства ранее рассказал, что на предприятии будут собирать два автомобиля китайских брендов. Запуск производства должен произойти в конце августа или начале сентября этого года во время Восточного экономического форума, передает ИА PrimaMedia.
Проектная мощность завода составляет 100 тысяч автомобилей в год. Предполагается, что сборка китайских машин будет производиться методом отверточной сборки, как это было с автомобилями Mazda.