Министерство обороны ПНЕ Ливии совершило вторую атаку по западным городам республики

Аз-Завия, 31 марта. Министерство обороны утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии совершило обстрел по западным районам республики, пишут арабские СМИ.
Ведомство нанесло авиаудары по городам Аз-Завия и Аль-Аджилят поздно ночью с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Правительство национального единства Ливии, утратившее легитимность во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой, заявило о начале второго этапа операции по обеспечению безопасности в западном городе республики.