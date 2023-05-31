Диета из своего хвоста для «долларовой змеи»: как повышение потолка федерального долга толкает США к краху

Но здесь возникает самый главный вопрос: а где и у кого эти доллары занимать? Просто запустить «печатный станок» — это гарантированная гиперинфляция с неизбежным и достаточно быстрым крахом экономики, а также с утратой долларом статуса «валюты номер один». Для того, чтобы реализовать вечнозеленый принцип «кому должен — всем прощаю», у США банально не хватает реального производственного и силового ресурса. А между тем дедолларизация мировой экономики и торговли идет все более быстрыми темпами, и количество желающих вкладывать свои деньги в бонды и трежерис США существенно уменьшается — даже с повышенной доходностью, которая все равно ниже, чем темпы снижения реальной покупательной способности доллара. И если в БРИКС произойдет расширение на три десятка или даже большее количество стран «под единую валюту», то больше половины мировой экономики перейдет в бездолларовую зону, и «долларовой змее» придется переходить на диету из собственного хвоста, включая валюты своих союзников, «единой Европы» прежде всего. Питательно, но уже совсем недолго.