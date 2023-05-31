Диета из своего хвоста для «долларовой змеи»: как повышение потолка федерального долга толкает США к краху

Палата представителей Конгресса США 31 мая должна проголосовать по законопроекту о повышении потолка федерального долга, отражающему соглашение, достигнутое президентом Джо Байденом и спикером палаты Кевином Маккарти. Точные параметры повышения до сих пор остаются неизвестными, хотя текст законопроекта обещали опубликовать еще в воскресенье, а значит — какие-то моменты остаются несогласованными.
Но если «утечки» верны, и речь действительно идет о 4 трлн долларов до 1 января 2025 года, то республиканцы фактически дали согласие профинансировать следующую президентскую кампанию своих формальных политических оппонентов. То есть двухпартийная машина власти Соединенных Штатов сработала в штатном режиме. Стоит напомнить, что это повышение долгового лимита станет уже 80-м по счету с 1960 года, а предыдущее произошло в декабре 2021-го — на 2,5 трлн долларов. И хватило его по факту всего на год — принятый тогда потолок в 31,38 трлн долларов был достигнут уже в январе 2023-го.
То есть почти пять месяцев, вплоть до нынешнего дня глава федерального казначейства (министр финансов) США Джанет Йеллен героически «тянула» расходы за счет каких-то невнятных внутренних резервов, стращая страну и мир грядущим дефолтом. При этом, согласно данным сайта usdebtclock.org реальный федеральный долг уже превысил 31,8 трлн долларов, то есть больше 400 млрд долларов появились неизвестно откуда и на каких основаниях. Теперь с финансами у администрации Байдена практически до конца ее полномочий, то есть еще на полтора года, должно быть все в порядке, но в связи с данным законопроектом, как говорится, есть вопросы.
Первый из них, самый легкий и быстро решаемый, заключается в том, успеет ли американская бюрократическая машина «вписаться» в жесткие сроки утверждения законопроекта. Текущие запасы денег в кармане Белого дома, если верить CNN, падали до угрожающе низкой отметки в 31 млрд долларов, а по словам той же Йеллен, уже к 5 июня они окажутся нулевыми. Поэтому на законопроект, пользуясь ситуацией, конечно же, могут наброситься недовольные и в палате представителей, где большинство у республиканцев, и в Сенате, где большинство у демократов. Однако это не столько проблема, сколько дополнительные расходы, изначально включаемые в «цену вопроса».
Два других вопроса гораздо сложнее. Например, хватит ли администрации Байдена выделенных денег на предстоящие полтора года с учетом всего объема трат, включая «помощь» Украине, конфронтацию с Китаем, программы социальной помощи, с учетом инфляции и высокой учетной ставки ФРС и т.д.? Скорее всего, нет — и вероятность того, что Белый дом уже через год вновь начнет показывать всем свой пустой карман, достаточно велика — не случайно все громче становятся разговоры о том, что установленный еще в 1917 году потолок федерального долга нужно вообще отменить, чтобы занимать и тратить доллары без каких-либо ограничений.
Но здесь возникает самый главный вопрос: а где и у кого эти доллары занимать? Просто запустить «печатный станок» — это гарантированная гиперинфляция с неизбежным и достаточно быстрым крахом экономики, а также с утратой долларом статуса «валюты номер один». Для того, чтобы реализовать вечнозеленый принцип «кому должен — всем прощаю», у США банально не хватает реального производственного и силового ресурса. А между тем дедолларизация мировой экономики и торговли идет все более быстрыми темпами, и количество желающих вкладывать свои деньги в бонды и трежерис США существенно уменьшается — даже с повышенной доходностью, которая все равно ниже, чем темпы снижения реальной покупательной способности доллара. И если в БРИКС произойдет расширение на три десятка или даже большее количество стран «под единую валюту», то больше половины мировой экономики перейдет в бездолларовую зону, и «долларовой змее» придется переходить на диету из собственного хвоста, включая валюты своих союзников, «единой Европы» прежде всего. Питательно, но уже совсем недолго.
Конечно, формальный внешний долг государства США в их федеральном долге занимает весьма скромную долю, около 20%, чуть больше 6 трлн долларов, а 80% — кредиторы из американской юрисдикции, но общий долг США в настоящее время достигает 96,38 трлн долларов, из которых 24,9 трлн долларов приходится на долги физических лиц, а почти 39,7 трлн долларов — на долги корпоративного сектора и местных властей. И, поскольку масштабной эмиссии долларов Федрезервом пока вроде бы не планируется — во всяком случае, ничего об этом не говорится, а денежная масса внутри Соединенных Штатов даже сокращалась, то в рамках нового повышения лимита федерального долга Белый дом на внутреннем рынке выступит по факту конкурентом других заемщиков, тем самым программируя экономическую рецессию, падение фондового рынка и цепную реакцию банкротств внутри страны. Но все это — не прямо сейчас, а когда-то потом, попозже… Правда, на тот момент выбор Америки будет находиться уже в диапазоне между гражданской и мировой войнами.