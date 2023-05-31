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Почему снова падает цена за баррель: эксперты по рынкам назвали негативы по нефти и возможную реакцию ОПЕК

Экономика
Почему снова падает цена за баррель: эксперты по рынкам назвали негативы по нефти и возможную реакцию ОПЕК

Специалисты экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» назвали ФАН факторы влияния на колебания цен на нефть, а также спрогнозировали, что могут сделать страны, добывающие черное золото, если цена упадет ниже определенного барьера.

По итогам вчерашнего дня цены на нефть закрылись снижением на 4,2% и опустились отметки 77 в район отметки 73,80. Сегодня цены продолжают снижаться уже чуть ниже 72 опускается и основным негативом сейчас является нервозность и непонимание того, что будет с потолком госдолга, как пройдет голосование по тому соглашению, которого удалось достичь Байдену и Маккарти.

Почему снова падает цена за баррель: эксперты по рынкам назвали негативы по нефти и возможную реакцию ОПЕК
«Принятие этой сделки — условие, по которому будет увеличен госдолг. Нервозность вызвало то, что среди представителей как Республиканской, так и Демократической партий есть немало противников этой сделки, и они открыто призывают голосовать против. Вот почему судьба решения по увеличению потолка госдолга не является гарантированной на 100%. Негатива добавили и данные из Китая, где был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе: он оказался ниже прогноза и составил 48,8 пункта, хотя ожидалось 51,4. В непроизводственном секторе он вышел примерно по ожиданию и составил 54,5 пункта, хотя ожидалось 54,9. Эти данные, особенно то, что в производственном секторе цифры оказались хуже, и сам индекс составил ниже 50 пунктов, говорят о том, что все-таки идет некоторое экономическое снижение активности производства. А, учитывая, что Китай — главный импортер нефти, это, конечно, негатив для нефти, поэтому ее стоимость и снижается», — рассказал эксперт.

В целом, сообщил он в заключение, нефть остается пока в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. Но приближается заседание ОПЕК и, учитывая, что цены опускаются к достаточно низким значениям, рынок уже не исключает, что, возможно, ОПЕК отреагирует и может вновь пойти на снижение уровня добычи. А сегодня вечером должно пройти голосование по увеличению потолка госдолга и затем будут опубликованы еще данные по запасам нефти от Американского института нефти.

Ранее биржевые аналитики указали, что нужно быть осторожными тем, кто задумал спекулировать на росте цен на нефть.
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