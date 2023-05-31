Почему снова падает цена за баррель: эксперты по рынкам назвали негативы по нефти и возможную реакцию ОПЕК

В целом, сообщил он в заключение, нефть остается пока в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель. Но приближается заседание ОПЕК и, учитывая, что цены опускаются к достаточно низким значениям, рынок уже не исключает, что, возможно, ОПЕК отреагирует и может вновь пойти на снижение уровня добычи. А сегодня вечером должно пройти голосование по увеличению потолка госдолга и затем будут опубликованы еще данные по запасам нефти от Американского института нефти.