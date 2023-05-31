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«Спорткаст» с Еленой Беловой. Жизнь в Канаде, любовь к Омску и первое чемпионство СКА

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Проект Федерального агентства новостей «Спорткаст» продолжает держать вас в курсе самых интересных событий российского спорта. Ведущий программы Глеб Лисовский пообщался с Еленой Беловой — членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, капитаном хоккейной команды «Красная Ракета», супругой защитника «Авангарда» Антона Белова.

Белова рассказала, почему ее супруг выбрал «Эдмонтон» в Национальной хоккейной лиге, поделилась впечатлениями от жизни в Канаде и эмоциями от первой победы СКА в Кубке Гагарина. Также она объяснила, почему хоккеисты пользуются большой популярностью среди женской половины населения России.

Это и многое другое вас ждет в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Спорткаст».
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