«Спорткаст» с Еленой Беловой. Жизнь в Канаде, любовь к Омску и первое чемпионство СКА

Белова рассказала, почему ее супруг выбрал «Эдмонтон» в Национальной хоккейной лиге, поделилась впечатлениями от жизни в Канаде и эмоциями от первой победы СКА в Кубке Гагарина. Также она объяснила, почему хоккеисты пользуются большой популярностью среди женской половины населения России.