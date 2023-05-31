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Президент России Владимир Путин заявил о хороших результатах диспансеризации детей

Общество
Президент России Владимир Путин заявил о хороших результатах диспансеризации детей

Диспансеризация детей в новых регионах России прошла организованно и дает хорошие результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание с членами правительства страны. Во время мероприятия российский лидер обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и указал на необходимость проведения диспансеризации среди взрослого населения в новых субъектах России.

«Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России также проведет встречу с семьями, ранее получившими орден «Родительская слава», сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа состоится 1 июня в формате видеоконференции. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.
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