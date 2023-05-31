Бойцы FACA освободили захваченный радикалами город Сикикеде на севере ЦАР

Граждане долгое время терпели насилие со стороны террористов, которые оккупировали улицы. Многие были вынуждены бежать из города и прятаться в окрестных лесах. Теперь они постепенно возвращаются в свои дома, а магазины и предприятия возобновляют деятельность. Местные жители надеются, что солдаты FACA и российские инструкторы останутся работать в Сикикеде на постоянной основе.