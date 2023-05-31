Бойцы FACA освободили захваченный радикалами город Сикикеде на севере ЦАР

Банги, 31 мая. Граждане центральноафриканского города Сикикеде, захваченного боевиками, вернулись к нормальной жизни после прибытия в населенный пункт национальной армии республики (FACA) и российских инструкторов.
Радикалы в страхе покинули территорию, узнав о прибытии вооруженных сил страны и специалистов из РФ. Сейчас бойцы патрулируют населенный пункт днем и ночью, а также обходят окрестности в поисках не успевших скрыться преступников.
Граждане долгое время терпели насилие со стороны террористов, которые оккупировали улицы. Многие были вынуждены бежать из города и прятаться в окрестных лесах. Теперь они постепенно возвращаются в свои дома, а магазины и предприятия возобновляют деятельность. Местные жители надеются, что солдаты FACA и российские инструкторы останутся работать в Сикикеде на постоянной основе.
ВС ЦАР активно занимаются восстановлением безопасности в республике. Борьба с бандформированиями в стране вышла на новый уровень после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.
Российские инструкторы, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер», занимаются обучением бойцов национальной армии, а также оказывают им необходимую консультативную поддержку. Благодаря опыту специалистов из РФ FACA регулярно проводят успешные контртеррористические операции.
Ранее Вооруженные силы ЦАР отразили нападение радикалов на город Манн. Бой продолжался около двух часов, в результате военнослужащие разгромили противника и взяли нескольких боевиков в плен.