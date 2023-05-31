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Аналитик Антонов описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок

Экономика
Аналитик Антонов описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок

Участники рынка отметили вчерашнее ухудшение ситуации на нефтяном рынке. Цена «черного золота» марки Brent обвалилась на 4,5%, до 73,61 долларов за баррель. Баррель Urals подешевел до 49,40 долларов. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН объяснил текущее состоянии на рынке и описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок.

Так, по словам эксперта, обвал цен вызвали опасения трейдеров из-за потолка американского госдолга и вероятного снижения спроса, а также технического пробоя отметки 76 долларов за баррель (важной для трейдеров).

«Падение цены ниже обозначенного уровня подтолкнуло покупателей закрывать длинные позиции», — отметил собеседник ФАН.

Кроме того, в среду на торгах в Азии давление усилилось после выхода китайской статистики.

Официальные индексы PMI Китая показали более быстрое, чем ожидалось, сокращение производственной деятельности и более медленный рост в сфере услуг в мае.

Аналитик Антонов описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок

Данные, по мнению Антонова, указывают на то, что восстановление экономики исчерпало себя после повторного открытия после COVID-19.

Сегодня состоится голосование американских законодателей в Палате представителей и Сенате по проекту соглашения о потолке госдолга.

«Если что-то пойдет не так, возрастут риски падения цены нефти ниже 70 долларов за баррель. При самом негативном сценарии цена может упасть до минимумов 2021 года в районе 65,50 долларов», — выразил опасения аналитик.

В тоже время снижение нефтяных котировок может быть сдержанным из-за предстоящего заседания ОПЕК+ и ожиданий плановых покупок США нефти для пополнения стратегических запасов.

«Пока цена торгуется выше 72 долларов за баррель, у покупателей есть шанс вернуть цену к уровню 77 долларов. Альянс тоже мониторит цены и может еще сократить добычу нефти в соответствии с текущими рыночными условиями», — допускает эксперт.
Аналитик Антонов описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок

Для России и нефтяных компаний, по словам Владислава Антонова, цена в 49 долларов некомфортная. Чем ниже цена, тем меньше валютной выручки и поступлений в бюджет. Чем больше дефицит бюджета, тем сильнее придется ослаблять рубль.

«Из-за ограниченного предложения и растущего спроса со стороны импортеров, удерживать рост рублевых пар будет проблематично. Цена на Urals должна быть не менее 60 долларов», — резюмировал специалист.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о попытке киевского режима атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. На этот факт среагировал и валютный рынок. Аналитики рассказали, как атака БПЛА на российскую столицу повлияла на курс рубля.
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