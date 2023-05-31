Аналитик Антонов описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок

Участники рынка отметили вчерашнее ухудшение ситуации на нефтяном рынке. Цена «черного золота» марки Brent обвалилась на 4,5%, до 73,61 долларов за баррель. Баррель Urals подешевел до 49,40 долларов. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН объяснил текущее состоянии на рынке и описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок.
Так, по словам эксперта, обвал цен вызвали опасения трейдеров из-за потолка американского госдолга и вероятного снижения спроса, а также технического пробоя отметки 76 долларов за баррель (важной для трейдеров).
«Падение цены ниже обозначенного уровня подтолкнуло покупателей закрывать длинные позиции», — отметил собеседник ФАН.
Кроме того, в среду на торгах в Азии давление усилилось после выхода китайской статистики.
Официальные индексы PMI Китая показали более быстрое, чем ожидалось, сокращение производственной деятельности и более медленный рост в сфере услуг в мае.
Данные, по мнению Антонова, указывают на то, что восстановление экономики исчерпало себя после повторного открытия после COVID-19.
Сегодня состоится голосование американских законодателей в Палате представителей и Сенате по проекту соглашения о потолке госдолга.
«Если что-то пойдет не так, возрастут риски падения цены нефти ниже 70 долларов за баррель. При самом негативном сценарии цена может упасть до минимумов 2021 года в районе 65,50 долларов», — выразил опасения аналитик.
В тоже время снижение нефтяных котировок может быть сдержанным из-за предстоящего заседания ОПЕК+ и ожиданий плановых покупок США нефти для пополнения стратегических запасов.
«Пока цена торгуется выше 72 долларов за баррель, у покупателей есть шанс вернуть цену к уровню 77 долларов. Альянс тоже мониторит цены и может еще сократить добычу нефти в соответствии с текущими рыночными условиями», — допускает эксперт.
Для России и нефтяных компаний, по словам Владислава Антонова, цена в 49 долларов некомфортная. Чем ниже цена, тем меньше валютной выручки и поступлений в бюджет. Чем больше дефицит бюджета, тем сильнее придется ослаблять рубль.
«Из-за ограниченного предложения и растущего спроса со стороны импортеров, удерживать рост рублевых пар будет проблематично. Цена на Urals должна быть не менее 60 долларов», — резюмировал специалист.
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