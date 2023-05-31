Аналитик Антонов описал, каким может быть самый худший сценарий для нефтяных котировок

Для России и нефтяных компаний, по словам Владислава Антонова, цена в 49 долларов некомфортная. Чем ниже цена, тем меньше валютной выручки и поступлений в бюджет. Чем больше дефицит бюджета, тем сильнее придется ослаблять рубль.