Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Беженка с Украины продавала своих детей педофилам в Польше

Происшествия
Беженка с Украины продавала своих детей педофилам в Польше

В польском городе Познань беженку с Украины обвинили в продажи приемных детей педофилам. Об этом пишет газета Wyborcza.

Сообщается, что украинке грозит до 15 лет тюремного заключения. Обвинение указывает, что подозреваемая издевалась над несовершеннолетними и передавала их педофилам за деньги.

Представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк сказал, что орган будет добиваться самого строго наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимостей у обвиняемой, а также частичное признание вины.

Женщина приехала в Польшу весной 2022 года вместе с приемными детьми. На Украине она являлась их законным представителем, управляя детским домом.

Ранее в Подмосковье объявили в розыск иностранца, который изнасиловал семилетнюю девочку.
педофил польша украинская беженка преступление
Военкоры ФАН