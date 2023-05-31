Беженка с Украины продавала своих детей педофилам в Польше

В польском городе Познань беженку с Украины обвинили в продажи приемных детей педофилам. Об этом пишет газета Wyborcza.
Сообщается, что украинке грозит до 15 лет тюремного заключения. Обвинение указывает, что подозреваемая издевалась над несовершеннолетними и передавала их педофилам за деньги.
Представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк сказал, что орган будет добиваться самого строго наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются отсутствие судимостей у обвиняемой, а также частичное признание вины.
Женщина приехала в Польшу весной 2022 года вместе с приемными детьми. На Украине она являлась их законным представителем, управляя детским домом.
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