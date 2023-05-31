Американские ученые с помощью ультразвука ввели мышей в спячку

Ученые Вашингтонского университета провели исследование, в результате которого смогли ввести мышей в спячку с помощью импульсов ультразвука, пишет Planet Today.
Исследователи прикрепили микродинамики на головы мышей и направляли волны ультразвука на определенные нейроны преоптической области гипоталамуса (POA). Это привело к тому, что температура тела падала, частота сокращений сердца и обмен веществ замедлялись, и позднее организм вошел в состояние спячки.
В таком состоянии ученые держали мышей в течение суток. После выключения аппаратуры испытуемые возвращались в исходное активное состояние. Это дает понять, что данный метод можно применять и на тех животных, которые обычно не впадают в спячку.
Ранее ученые американского Гоеоргтаунского университета заявили, что острова из мусора в океанах могут играть значимую роль для скоплений микроорганизмов, так называемых нейстонов.