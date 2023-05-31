Новый гостиничный комплекс появится в окрестностях Владивостока

На берегу Лазурной бухты под Владивостоком планируется возведение крупного гостиничного комплекса и двухэтажного ресторана. Проекты обоих архитектурных сооружений были представлены на заседании градостроительного комитета в городской администрации.
Как рассказал автор проектов Виталий Кононов, главным мотивом создания обоих сооружений послужила идея спиралевидного пандуса, ведущего с променада на видовую площадку со свободным доступом. Такое архитектурное решение будет современным, красивым и логичным, так как позволит гостям наслаждаться красивыми видами на акваторию Уссурийского залива с любой удобной точки, передает ИА PrimaMedia.
Члены градостроительного комитета с одобрением отнеслись к представленным проектам, отметив, что Шаморе (народное название Лазурной бухты) не хватает достойных объектов архитектуры. Гостиничный комплекс по замыслу архитектора будет повторять природные изгибы мыса Крутого. Осталось заручиться поддержкой профессионального сообщества и общественного мнения о том, уместны ли такие объекты на берегу бухты Лазурной.