Новый гостиничный комплекс появится в окрестностях Владивостока

Члены градостроительного комитета с одобрением отнеслись к представленным проектам, отметив, что Шаморе (народное название Лазурной бухты) не хватает достойных объектов архитектуры. Гостиничный комплекс по замыслу архитектора будет повторять природные изгибы мыса Крутого. Осталось заручиться поддержкой профессионального сообщества и общественного мнения о том, уместны ли такие объекты на берегу бухты Лазурной.