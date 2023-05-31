Посольство Ливии вновь подверглось нападению и ограблению в Судане

Хартум, 31 мая. Глава министерства иностранных дел утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш заявила о повторном нападении на посольство республики в Хартуме, пишут арабские СМИ.
Представитель МИД ПНЕ осудила очередную атаку и разграбление содержимого штаб-квартиры дипмиссии в Судане, что является нарушением Венского соглашения и всех законов, регулирующих работу между странами.
«Мы призываем воюющие стороны в Хартуме отказаться от насилия и военных действий, проявить ответственность за единство страны и защищать представительства и их штаб-квартиры», — заявила Мангуш.
Ранее министерство иностранных дел утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии осудило вооруженное нападение на здание регионального военного атташе в Судане.